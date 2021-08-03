Смерть Виталия Шишова будет расследовать Bellingcat

https://racurs.ua/n158312-eto-ne-samoubiystvo-bellingcat-budet-rassledovat-smert-shishova.html

Ракурс

Bellingcat — известная журналистская расследовательская сеть, будет расследовать смерть главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, тело которого сегодня, 3 августа, нашли повешенным в одном из парков Киева.

Журналист-расследователь Христо Грозева заявил об этом в эфире радио «Эхо Москвы».

По словам Грозева, на расследование смерти Шишова немедленно будут направлены все ресурсы Bellingcat.

По словам Грозева, он не сомневается, что это не было самоубийство.

То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине, — подчеркнул Грозев.

Шишов исчез 2 августа, выйдя на пробежку. Спустя сутки поисков обнаружили его тело.

Напомним, в Нацполиции рассказали, какие версии смерти Шишова рассматриваются.

Источник: «Эхо Москвы»