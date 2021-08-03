Смерть Віталія Шишова розслідуватиме Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n158312-ce-ne-samogubstvo-bellingcat-rozsliduvatyme-smert-shyshova.html

Ракурс

Bellingcat — відома журналістська дослідницька мережа, розслідуватиме смерть очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, тіло якого сьогодні, 3 серпня, знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив про це в ефірі радіо «Ехо Москви».

За словами Грозєва, на розслідування смерті Шишова негайно будуть спрямовані всі ресурси Bellingcat.

За словами Грозєва, він не сумнівається, що це не було самогубство.

Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми дістали, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні, — наголосив Грозєв.

Шишов зник 2 серпня, вийшовши на пробіжку. Через добу пошуків виявили його тіло.

Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, які версії смерті Шишова розглядаються.

Джерело: «Ехо Москви»