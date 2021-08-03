«Спонсорів» терористів ЛНР встановила СБУ

СБУ викрила масштабні схеми фінансування терористів, фото: «Главком»

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Масштабні схеми фінансування терористичної організації «ЛНР» викрили українські правоохоронці.

В результаті діяльності цих схем терористи отримали «податки» на суми в десятки мільйонів російських рублів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, на початку 2015 року група керівників та посадовців перереєструвала в окупаційній адміністрації «ЛНР» одне з підприємств харчової промисловості, захоплене бойовиками.

З того часу продукція систематично незаконно вивозиться до РФ через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що це підприємство уклало низку «зовнішньоекономічних угод» з підприємствами Росії, Білорусі, а також невизнаної Осетії.

За інформацією СБУ, лише за період жовтня 2016 року до липня 2019 року комерсанти перерахували до «бюджету ЛНР» майже 18,7 млн російських рублів.

Ще одну схему підтримки бойовиків організував один із підприємців Луганська. Він у третіх країнах як приватна особа закуповував транспортні засоби, зокрема і спеціалізовану автотехніку для перевезення затриманих, для потреб так званого «МВС ЛНР».

Замовлення зловмисник оформлював, використовуючи свій чинний паспорт громадянина України. Автомобілі на тимчасово окуповану територію завозилися його спільниками через закриті Україною пункти пропуску.

Лише від однієї поставки зловмисники сплатили до «бюджету» окупантів приблизно 7 мільйонів російських рублів, — наголошують в СБУ.

Наразі чотирьом причетним до фінансування терористів особам повідомлено підозру за ст. 110−2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України).