«Спонсоров» террористов ЛНР установила СБУ

СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования террористов, фото:

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Масштабные схемы финансирования террористической организации «ЛНР» разоблачили украинские правоохранители.

В результате деятельности этих схем террористы получили «налоги» на суммы в десятки миллионов российских рублей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации следствия, начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала в оккупационной администрации «ЛНР» одно из предприятий пищевой промышленности, захваченное боевиками.

С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в РФ через временно неконтролируемую участок государственной границы Украины, — отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что предприятие заключило ряд «внешнеэкономических сделок» с предприятиями России, Беларуси, а также непризнанной Осетии.

По информации СБУ, только за период октябрь 2016 года по июль 2019 года коммерсанты перечислили в «бюджет ЛНР» почти 18,7 млн российских рублей.

Еще одну схему поддержки боевиков организовал один из предпринимателей Луганска. Он в третьих странах как частное лицо закупал транспортные средства, в том числе специализированную автотехнику для перевозки задержанных, для нужд так называемого «МВД ЛНР».

Заказ злоумышленник оформлял, используя свой действующий паспорт гражданина Украины. Автомобили на временно оккупированную территорию завозились его сообщниками через закрытые Украиной пункты пропуска.

Только от одной поставки злоумышленники уплатили в «бюджет» оккупантов примерно 7 млн российских рублей, — подчеркивают в СБУ.

В настоящее время четырем причастным к финансированию террористов лицам сообщено подозрение по ст. 110−2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).