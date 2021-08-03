Коли й де в Україні розпочнеться новий COVID-спалах, спрогнозували експерти. Фото: УП

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Коронавірус в Україні спалахне з новою силою, цього можна очікувати протягом найближчих двох тижнів.

Спалах може розпочатися в будь-якому регіоні країни. Такий прогноз озвучили експерти Київської школи економіки (KSE).

Наразі ситуація залишається контрольованою і медична система неперевантажена (ліжка з киснем завантажені на 9%, реанімаційні — на 12%).

Найімовірніше, спалах розпочнеться в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській і Хмельницькій областях. Ці регіони «ростуть» найбільше і дають понад 50% усього зростання госпіталізацій в Україні, — зазначив керівник KSE Юрій Ганиченко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова до нової хвилі коронавірусу. Також він наголосив, що найкращий захист від інфекції — це вакцинація.