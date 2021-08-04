Как Швеция пережила пандемию коронавируса без локдауна. Фото: BBC

https://racurs.ua/n158340-covid-eksperiment-v-shvecii-kak-strana-perejila-pandemiu-bez-lokdauna.html

Ракурс

Коронавирусный эксперимент провели в Швеции — власти страны не вводили жесткую и массовую самоизоляцию, а сделали ставку на коллективный иммунитет.

Карантин был значительно мягче, чем в соседних странах, и имел преимущественно рекомендательный характер. Ходить в масках шведам официально рекомендовали только в январе 2021 года, а школы работали в обычном режиме. Это было сделано, чтобы минимизировать неизбежный экономический ущерб от остановки промышленности и закрытия сферы услуг. А добровольная вакцинальная кампания началась всего несколько месяцев назад. Юридически ни одна разница между привитыми и непривитыми жильцами тоже отсутствует — и для тех, и для других действуют совершенно одинаковые правила и рекомендации. Об этом сообщает «BBC Україна».

Итальянские ученые, изучившие статистику смертей из 67 стран мира, пришли к выводу, что в 2020 году в Швеции избыточная смертность оказалась значительно выше, чем в большинстве стран Северной Европы. В Финляндии количество избыточных смертей на душу населения зафиксировали в шесть раз меньше, а в Норвегии — в более чем 50 раз.

При этом ученые отмечают, что в Польше или Литве, где вводили локдаун, этот показатель в два раза выше шведского (167 против 85), а в России (245) — даже в три раза.

По показателям смертности от COVID-19 Швеция опережает соседние Финляндию и Норвегию почти в 10 раз, но уступает Польше и Литве. Ученые заявляют, что вряд ли можно утверждать, что стратегия шведских властей со ставкой на коллективный иммунитет полностью провалилась.

Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «Дельта» не является смертоносней коронавируса, который обнаружили в Ухане в начале эпидемии. Вакцинация от коронавируса, несмотря на уменьшение эффективности, и в дальнейшем является первоочередным способом побороть заболевание.

Источник: «BBC Україна»