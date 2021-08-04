Два поезда столкнулись в Чехии — есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n158339-dva-poezda-stolknulis-v-chehii-est-pogibshie-i-postradavshie-foto.htmlРакурс
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. В результате два человека погибли, еще несколько находятся в критическом состоянии. Жизни еще 31 пострадавшего угрозы нет.
Инцидент произошел в расположенном на западе страны городе Домажлице, сообщает издание novinky.cz.
Столкнулись скоростной поезд Ex 351 Západní expres, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу, и пассажирский поезд, который двигался по маршруту Пльзень-Домажлице.
На место инцидента выехали 11 пожарных команд, также работают три вертолета спасателей и вертолет полиции с тепловизором.
Пострадавших перевозят в больницу.
Из-за аварии остановлено железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов.
По словам чешских чиновников, водитель одного из поездов проигнорировал красный сигнал светофора.
Источник: novinky. cz