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Ракурс
В Чехии столкнулись два поезда, фото: novinky.cz

Два поезда столкнулись в Чехии — есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

4 авг 2021, 11:53
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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. В результате два человека погибли, еще несколько находятся в критическом состоянии. Жизни еще 31 пострадавшего угрозы нет.

Инцидент произошел в расположенном на западе страны городе Домажлице, сообщает издание novinky.cz.

Столкнулись скоростной поезд Ex 351 Západní expres, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу, и пассажирский поезд, который двигался по маршруту Пльзень-Домажлице.

На место инцидента выехали 11 пожарных команд, также работают три вертолета спасателей и вертолет полиции с тепловизором.

Пострадавших перевозят в больницу.

Из-за аварии остановлено железнодорожное сообщение между Домажлице и Ближеов.

По словам чешских чиновников, водитель одного из поездов проигнорировал красный сигнал светофора.


В Чехии столкнулись два поезда, фото: novinky.cz

Источник: novinky. cz


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