У Чехії зіткнулися два потяги, фото: novinky.cz

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У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. В результаті двоє людей загинули, ще кілька перебувають у критичному стані. Життю ще 31 постраждалого загрози немає.

Інцидент стався в розташованому на заході країни місті Домажліце, повідомляє видання novinky.cz.

Зіткнулися швидкісний поїзд Ex 351 Západní expres, який прямував з Ческа-Кубіце до Праги, та пасажирський потяг, який рухався за маршрутом Пльзень-Домажліце.

На місце інциденту виїхали 11 пожежних команд, також працюють три вертольоти рятувальників і гелікоптер поліції з тепловізором.

Постраждалих перевозять до лікарні.

Через аварію зупинено залізничне сполучення між Домажліце і Ближеов.

За словами чеських чиновників, водій одного з потягів проігнорував червоний сигнал світлофора.

Джерело: novinky. cz