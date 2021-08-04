Поліція затримала ветерана, який хотів підірвати Кабмін — хто він

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Володимира Прохнича, який вранці 4 серпня погрожував підірвати будівлю Кабінету міністрів України, затримали. Обійшлося без вибуху. Він вибачився за свої дії. За словами депутата Ірпінської міської ради Антона Головенка, цей чоловік є ветераном АТО. Він служив сапером у батальйоні «Айдар» і був контуженим.

Поліція на брифінгу після затримання чоловіка підтвердила цю інформацію. За словами глави Нацполіції України, затриманий був двічі пораненим під час війни на Донбасі з РФ.

У нього склалася така життєва ситуація… У нього в руках була бойова граната РГМ. Проти нього буде порушено чотири статті, — зазначив очільник Нацполіції.

За його словами, правоохоронці сконтактувалися з товаришами Прохнича, один з них під’їхав і провів переговори.

Це людина сильна духом, із загостреним почуттям справедливості… Можливо десь у нього… такий рівень життя… Якщо у людини немає за спиною якогось блага, житла… Він працює на СТО. Він не просить гроші чи ще щось, — зазначив знайомий чоловіка.

Нагадаємо, близько 10.00 до будівлі уряду у Києві зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати. Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Він був озброєний бойовою гранатою.

Прохничу 43 роки, він родом з Луганська. Відомо, що Володимир був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. У 2016 році ветерану надавалася медична допомога, як військовослужбовцю. Діагноз — мінно-вибухова травма, струс головного мозку.