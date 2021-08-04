Поліція оточила Кабмін і веде переговори з підривником

https://racurs.ua/ua/n158336-policiya-otochyla-kabmin-i-vede-peregovory-z-veteranom-ato-foto-translyaciya.html

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Поліція оточила Кабмін і веде переговори з невідомим чоловіком, котрий тримає у руках гранату і погрожує підірвати урядову будівлю.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Наразі із чоловіком проводяться перемовини. У Києві запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені законом, — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 4 серпня у Києві невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету міністрів і погрожує її підірвати. За його словами, у нього бойова граната. Також, за даними ЗМІ, чоловік є ветераном і інвалідом війни, у якого, ймовірно, стався нервовий зрив.