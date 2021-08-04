Підірвати Кабмін погрожує чоловік з гранатою у Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158333-pidirvaty-kabmin-pogrojuie-cholovik-z-granatou-u-kyievi-video.htmlРакурс
У Києві невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету міністрів і погрожує її підірвати.
За його словами, граната бойова. Про це повідомляє голова правління громадської організації «Стоп корупції» Ігор Бондарчук, який опублікував відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Людина з гранатою зайшла до Кабміну — висмикнув чеку і кричить захоплення будівлі, — зазначив Бондарчук.
Депутат Ірпінської ради Антон Головенко у коментарі до цього повідомлення на сторінці Бондарука заявив, що знає цього чоловіка.
Він ветеран і інвалід війни, — зазначив Головнеко. — Я не знаю, що там за ситуація. Може нервовий зрив. Він нормальний адекватний хлопець.
На відео можна побачити, що чоловік з гранатою стверджує, що він сапер у минулому.
Я живим не піду звідси, я сяду на 10 років, — заявляє він.