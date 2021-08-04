Чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабмін, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n158333-pidirvaty-kabmin-pogrojuie-cholovik-z-granatou-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету міністрів і погрожує її підірвати.

За його словами, граната бойова. Про це повідомляє голова правління громадської організації «Стоп корупції» Ігор Бондарчук, який опублікував відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Людина з гранатою зайшла до Кабміну — висмикнув чеку і кричить захоплення будівлі, — зазначив Бондарчук.

Депутат Ірпінської ради Антон Головенко у коментарі до цього повідомлення на сторінці Бондарука заявив, що знає цього чоловіка.

Він ветеран і інвалід війни, — зазначив Головнеко. — Я не знаю, що там за ситуація. Може нервовий зрив. Він нормальний адекватний хлопець.

На відео можна побачити, що чоловік з гранатою стверджує, що він сапер у минулому.