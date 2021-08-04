Байден закликав губернатора Нью-Йорка піти у відставку через секс-скандал

Ендрю Куомо, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n158331-bayden-zaklykav-gubernatora-nu-yorka-pity-u-vidstavku-cherez-seks-skandal.html

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Президент США Джо Байден закликав губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо піти у відставку на тлі секс-скандалу.

Нещодавно генпрокурор штату Нью-Йорк Летіша Джеймс заявила, що розслідування підтвердило звинувачення в сексуальних домаганнях, висунуті проти губернатора 11 жінками, повідомляє видання «Голос Америки».

Я думаю, він повинен піти у відставку, — заявив Байден журналістам у Білому домі.

Куомо звинувачують в тому, що він активно домагався декількох жінок, які поскаржилися, що губернатор без їх згоди чіпав їх, намагався цілувати і робив недоречні зауваження.

Сам Куомо нещодавно записав звернення, в якому вкотре відмовився визнати себе винним.

Байден раніше заявляв, що в разі, якщо розслідування підтвердить звинувачення щодо Куомо, він вимагатиме відставки губернатора. Президент США підтвердив, що його думка з цього питання не змінилася.

Я сказав, що, якщо звинувачення будуть підтверджені в ході розслідування прокуратури — ще в березні — він повинен піти у відставку. Сьогодні я про це говорю … Я не читав звіт. Не знаю подробиць. Все, про що я знаю — кінцевий результат, — наголосив Байден.

Джерело: «Голос Америки»