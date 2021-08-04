Легкоатлета Коваленка відсторонили від Олімпіади за день до старту

https://racurs.ua/ua/n158332-legkoatleta-kovalenka-vidstoronyly-vid-olimpiady-za-den-do-startu.html

Ракурс

Назар Коваленко, український легкоатлет, не зможе 5 серпня взяти участь в Олімпіаді-2020. Спортсмена відсторонили через те, що він не здав достатню кількість допінг-проб.

Про це сам спортсмен повідомив на власній сторінці у Facebook.

Коваленка разом із двома іншими легкоатлетами — Михайлом Гаврилюком (метання молота) та Наталією Пироженко-Чорномаз (естафета 4×400 метрів) — відсторонили від виступів на Олімпіаді-2020 рішенням Athletics Integrity Unit (AIU) — незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці.

У мене забрали моє право представляти Україну 5 серпня на Олімпійських іграх! Ситуація абсурдна і несправедлива у всіх відношеннях! Що у 2020, що у 2021 році у мене було здано щонайменше по п’ять допінг-тестів! А у 2021 році їх шість (три змагальних та три позазмагальних)! — написав він.

За словами легкоатлета, його не допустили до участі в Олімпіаді тому, що він не встиг здати позазмагальну пробу в 63-денний період, а здав в коротший час.

Як я міг знати, коли до мене можуть приїхати допінг-офіцери, якщо це все закрита інформація і як я міг встигнути це зробити в 63-денний період, якщо я потрапив на Олімпіаду за 60 днів до свого старту… Я є членом делегації, не є дискваліфікованим, у мене не виявлений допінг. Заслужив представляти Україну в чесній боротьбі, але чиновники з Athletic Integrity Unit та CAS не захотіли визнати себе винними і створювати прецендент, — вказав Коваленко.

Він також заявив, що готується до участі в Олімпійських іграх, що пройдуть в Парижі у 2024 році.