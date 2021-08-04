Легкоатлета Коваленко отстранили от Олимпиады за день до старта

https://racurs.ua/n158332-legkoatleta-kovalenko-otstranili-ot-olimpiady-za-den-do-starta.html

Ракурс

Назар Коваленко, украинский легкоатлет, не сможет 5 августа принять участие в Олимпиаде-2020. Спортсмена отстранили из-за того, что он не сдал достаточное количество допинг-проб.

Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

Коваленко вместе с двумя другими легкоатлетами — Михаилом Гаврилюком (метание молота) и Натальей Пироженко-Чорномаз (эстафета 4×400 метров) — отстранили от выступлений на Олимпиаде-2020 решением Athletics Integrity Unit (AIU) — независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике.

У меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх! Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях! Что в 2020, что в 2021 году у меня было сдано как минимум по пять допинг-тестов! А в 2021 году их шесть (три соревновательных и три внесоревновательных)! — написал он.

По словам легкоатлета, его не допустили к участию в Олимпиаде потому, что он не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал за более короткое время.

Как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация и как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на Олимпиаду за 60 дней до своего старта… Я являюсь членом делегации, меня не дисквалифицировали, у меня не обнаружен допинг. Я заслужил представлять Украину в честной борьбе, но чиновники из Athletic Integrity Unit и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, — указал Коваленко.

Он также заявил, что готовится к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.