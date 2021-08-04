Греция страдает от масштабных лесных пожаров. Фото: flickr.com

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Лесные пожары продолжают распространяться по Греции — десятки домов сожжены, семь человек госпитализированы с проблемами дыхания.

Во вторник, 3 августа, огонь бесконтрольно бушевал к северу от Афин. Более 500 пожарных с помощью девяти вертолетов, семи самолетов и 305 полицейских в густой растительности тушили пожар на нижних склонах горы Парнита. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание Ekathimerini, спасатели продолжают бороться с 81 лесным пожаром во время сильнейшей волны жары в Греции за более чем 30 лет. В городе Лангадас на севере Греции вчера зафиксировали самую высокую температуру в стране — 47,1° тепла. Столбики термометров в Макракоме в районе Фтиотида показали 46,2° тепла по Цельсию, а у Арфары в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса воздух прогрелся до 46,1° выше нуля.

Из-за пожаров продолжается эвакуация — власти вывезли ценные вещи из бывшего королевского поместья в Татой, а служба гражданской защиты приказала жителям Олимпийской деревни покинуть свои дома. Людей расселят в гостиницах за счет государства.

Напомним, 3 августа масштабные лесные пожары вспыхнули в Хорватии. При этом местные власти пока не эвакуируют жителей, потому что не считают ситуацию угрожающей для жизни людей.

Источники: Reuters, Ekathimerini