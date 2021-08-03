Пожары в Турции — появились ужасающие снимки из космосаhttps://racurs.ua/n158318-pojary-v-turcii-poyavilis-vpechatlyauschie-snimki-iz-kosmosa.htmlРакурс
Пожары в Турции продолжаются уже не один день. С прошлой недели страна пострадала от существенного ухудшения качества воздуха.
Миссия Copernicus Sentinel-3 предоставила снимки, сделанные из космоса, на которых видны клубы дыма от масштабных пожаров, охвативших южное побережье Турции. Об этом сообщает Phys.org.
В стране сгорели леса на территории в 100 тыс. гектаров, погибли восемь человек, еще сотни пострадали.
На выходных туристы и местные жители были эвакуированы из Бодрума и Мармариса, некоторых людей перевезли на лодках, когда огонь подобрался вплотную к береговой линии.
Испания, Италия и Греция также охвачены пожарами, местами возгорания привели к срабатыванию системы картографирования Copernicus.
Напомним, мощный лесной пожар в Турции вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия. Огонь быстро распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Измир.
Источник: Phys.org