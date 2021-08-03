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Ракурс
Пожары в Турции – появились впечатляющие снимки из космоса. Фото: 9111.ru

Пожары в Турции — появились ужасающие снимки из космоса

3 авг 2021, 18:44
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Пожары в Турции продолжаются уже не один день. С прошлой недели страна пострадала от существенного ухудшения качества воздуха.

Миссия Copernicus Sentinel-3 предоставила снимки, сделанные из космоса, на которых видны клубы дыма от масштабных пожаров, охвативших южное побережье Турции. Об этом сообщает Phys.org.

В стране сгорели леса на территории в 100 тыс. гектаров, погибли восемь человек, еще сотни пострадали.

На выходных туристы и местные жители были эвакуированы из Бодрума и Мармариса, некоторых людей перевезли на лодках, когда огонь подобрался вплотную к береговой линии.

Испания, Италия и Греция также охвачены пожарами, местами возгорания привели к срабатыванию системы картографирования Copernicus.


Напомним, мощный лесной пожар в Турции вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия. Огонь быстро распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Измир.

Источник: Phys.org

Источник: Ракурс


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