Пожары в Турции – появились впечатляющие снимки из космоса. Фото: 9111.ru

https://racurs.ua/n158318-pojary-v-turcii-poyavilis-vpechatlyauschie-snimki-iz-kosmosa.html

Ракурс

Пожары в Турции продолжаются уже не один день. С прошлой недели страна пострадала от существенного ухудшения качества воздуха.

Миссия Copernicus Sentinel-3 предоставила снимки, сделанные из космоса, на которых видны клубы дыма от масштабных пожаров, охвативших южное побережье Турции. Об этом сообщает Phys.org.

В стране сгорели леса на территории в 100 тыс. гектаров, погибли восемь человек, еще сотни пострадали.

На выходных туристы и местные жители были эвакуированы из Бодрума и Мармариса, некоторых людей перевезли на лодках, когда огонь подобрался вплотную к береговой линии.

Испания, Италия и Греция также охвачены пожарами, местами возгорания привели к срабатыванию системы картографирования Copernicus.

Напомним, мощный лесной пожар в Турции вспыхнул 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия. Огонь быстро распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Измир.

Источник: Phys.org