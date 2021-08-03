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Ракурс
Жительница Тернополя едва не упала с четвертого этажа, скриншот видео

Выпала с балкона и зацепилась за веревки — на Тернопольщине спасли бабушку

3 авг 2021, 18:11
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На Тернопольщине сегодня, 3 августа, спасли 81-летнюю бабушку, которая выпала с балкона, однако зацепилась за веревки для сушки белья.

Инцидент произошел в городе Теребовля на улице Сечевых стрельцов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что женщина 1940 года роєдения выпала с балкона пятого этажа и при падении зацепилась за веревки, натянутые для сушки белья на уровне четвертого этажа.

Один из спасателей, которые прибыли по вызову, с балкона третьего этажа поддерживал женщину, страхуя ее от падения, а другие, установив выдвижную лестницу, добрались до нее.

Обессиленную бабушку сняли на балкон третьего этажа и передали работникам скорой помощи, — отмечают в ведомстве.


Напомним, в 2018 году в Днепропетровской области спасли мужчину, который выпал с балкона на четвертом этаже одного из домов и застрял в ветвях дерева, росшего неподалеку.

Источник: Ракурс


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