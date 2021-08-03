Мешканка Тернополя ледь не впала з четвертого поверху, скріншот відео

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На Тернопільщині сьогодні, 3 серпня, врятували 81-річну бабусю, яка випала з балкона, проте зачепилася за мотузки для сушіння білизни.

Інцидент стався в місті Теребовля на вулиці Січових стрільців, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що жінка 1940 року народження випала з балкона п’ятого поверху і при падінні зачепилась за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні четвертого поверху.

Один з рятувальників, які прибули за викликом, з балкона третього поверху підтримував жінку, страхуючи її від падіння, а інші, встановивши висувну драбину, дістались до неї.

Знесилену бабусю зняли на балкон третього поверху та передали працівникам швидкої допомоги, — зазначають у відомстві.



Нагадаємо, у 2018 році на Дніпропетровщині врятували чоловіка, який випав з балкона на четвертому поверсі одного з будинків і застряг у гілках дерева, що росло неподалік.