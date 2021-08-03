Що буде з тарифами на електроенергію, розповіли в Зеленського. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n158316-scho-bude-z-taryfamy-na-elektroenergiu-rozpovily-v-zelenskogo.html

Ракурс

Тарифи на електроенергію в Україні не будуть різко піднімати, запевнили в президента Володимира Зеленського.

До Дня Незалежності Кабінет міністрів має визначити розмірів тарифів для різних верств населення. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу 3 липня.

За його словами, багатьох українців підвищення цін на електроенергію не стосуватиметься. Зараз Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, опрацьовує рішення, якою саме має бути система оплати та ціни.

Рада нацбезпеки й оборони виділила на це певний час. Я думаю, що до Дня Незалежності побачимо, хто і скільки має платити, — сказав Никифоров.



Він додав, що Володимир Зеленський та члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що у НКРЕКП не бачать альтернатив поступовому «вирівнюванню» тарифів для промисловості та населення.