Что будет с тарифами на электроэнергию, рассказали у Зеленского. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n158316-chto-budet-s-tarifami-na-elektroenergiu-rasskazali-u-zelenskogo.html

Ракурс

Тарифы на электроэнергию в Украине не будут резко поднимать, заверили в президента Владимира Зеленского.

Ко Дню Независимости Кабинет министров должен определить размеров тарифов для различных слоев населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге 3 июля.

По его словам, многих украинцев повышение цен на электроэнергию не коснется. Сейчас Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, прорабатывает вопрос, какой именно должна быть система оплаты и цены.

Совет нацбезопасности и обороны выделил на это определенное время. Я думаю, что ко Дню Независимости увидим, кто и сколько должен платить, — сказал Никифоров.



Он добавил, что Зеленский и члены СНБО пристально следят за ситуацией на энергетическом рынке в контексте подготовки к отопительному сезону.

Напомним, «Ракурс» сообщал, что в нацрегуляторе не видят альтернативы постепенному «выравниванию» тарифов для промышленности и населения.