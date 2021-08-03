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Швейцарія скасувала обмеження для українців, фото: SVIT.AERO
Швейцарія відкрилася для українців — деталіhttps://racurs.ua/ua/n158315-shveycariya-vidkrylasya-dlya-ukrayinciv-detali.htmlРакурс
Швейцарія з вчорашнього дня, 2 серпня, зняла обмеження на в’їзд для українців.
Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України.
Для в’їзду до країни потрібно пред’явити один із цих документів:
- сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів);
- негативний результат ПЛР-тесту (тест необхідно зробити максимум за 72 години до в’їзду);
- негативний результат швидкого тесту на антигени (тест необхідно зробити максимум за 48 годин до в’їзду);
- підтвердження, що ви хворіли на COVID-19 упродовж останніх шести місяців та одужали.
Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними варіантами вірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів, в разі, якщо вони не щеплені або не можуть довести, що за останні шести місяців хворіли на COVID-19, передбачений 10-денний карантин.
Наразі у Швейцарії визнані такі вакцини від коронавірусу:
- Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran);
- Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna);
- AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield);
- Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S);
- Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell));
- Sinovac (CoronaVac).
Нагадаємо, в середині липня посли країн Євросоюзу вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких варто зняти обмеження на в’їзд. З того часу низка країн Європи вже відкрилися для українців.
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