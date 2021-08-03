Швейцария отменила ограничения для украинцев, фото: SVIT.AERO

https://racurs.ua/n158315-shveycariya-otkrylas-dlya-ukraincev-detali.html

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Швейцария со вчерашнего дня, 2 августа, сняла ограничения на въезд для украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Для въезда в страну нужно предъявить один из этих документов:

сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней);

отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда);

отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда);

подтверждение, что вы болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.

Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней, в случае, если они не привиты или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин.

В настоящее время в Швейцарии признаны такие вакцины от коронавируса:

Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran);

Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna);

AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield);

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S);

Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell));

Sinovac (CoronaVac).

Напомним, в середине июля послы стран Евросоюза решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд. С тех пор ряд стран Европы уже открылись для украинцев.