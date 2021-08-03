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Ракурс
Швейцария отменила ограничения для украинцев, фото: SVIT.AERO

Швейцария открылась для украинцев — детали

3 авг 2021, 17:52
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Швейцария со вчерашнего дня, 2 августа, сняла ограничения на въезд для украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины.

Для въезда в страну нужно предъявить один из этих документов:

  • сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней);
  • отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда);
  • отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда);
  • подтверждение, что вы болели COVID-19 в течение последних шести месяцев и выздоровели.

Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней, в случае, если они не привиты или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин.


В настоящее время в Швейцарии признаны такие вакцины от коронавируса:

  • Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran);
  • Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna);
  • AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield);
  • Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S);
  • Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell));
  • Sinovac (CoronaVac).

Напомним, в середине июля послы стран Евросоюза решили добавить Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для которых следует снять ограничения на въезд. С тех пор ряд стран Европы уже открылись для украинцев.

Источник: Ракурс


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