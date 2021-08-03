Пожежі в Туреччині – з'явилися страхітливі знімки з космосу. Фото: 9111.ru

https://racurs.ua/ua/n158318-pojeji-v-turechchyni-z-yavylysya-strahitlyvi-znimky-z-kosmosu.html

Ракурс

Пожежі в Туреччині тривають вже не один день. З минулого тижня країна постраждала від істотного погіршення якості повітря.

Місія Copernicus Sentinel-3 надала знімки, зроблені з космосу, на яких видно клуби диму від масштабних пожеж, які охопили південне узбережжя Туреччини. Про це повідомляє Phys.org.

В країні згорів ліс на території 100 тис. гектарів, загинули вісім людей, ще сотні постраждали.

На вихідних туристи та місцеві жителі були евакуйовані з Бодрума і Мармарису, деяких людей перевезли на човнах, коли вогонь підібрався впритул до берегової лінії.

Іспанія, Італія і Греція також охоплені пожежами, місцями загоряння призвели до спрацьовування системи картографування Copernicus.

Нагадаємо, потужна лісова пожежа в Туреччині спалахнула 28 липня поблизу міста Манавгат у провінції Анталія. Вогонь швидко поширився на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Джерело:Phys.org