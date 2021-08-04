Уровень нитратов превышен в 10 раз у «Ривнеазота» - Госэкоинспекция

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Авария на «Ривнеазоте» стала причиной исследования проб почвы, которое провела в окрестных селах Госэкоинспекция и зафиксировала превышение показателей нитратов в 10 раз.

Об этом в Фейсбук сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Госэкоинспекция завершила исследования почв, отобранных у ЗАО «Ривнеазот», где 20 июля произошло аварийная ситуация. Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии, — рассказал чиновник.

По его словам, забор почвы проводился с учетом перемещения облака выбросов на 11 пробных площадках.

Лабораторные исследования выявили в большинстве отобранных проб почвы превышение показателей нитратов и азота аммонийного:

близ ЗАО «Ривнеазот» (500 м к юго-западу от завода) — по нитратам в десять раз;

Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца — по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;

возле села Зеленый Гай, с восточной стороны — по нитратам в 4,3 раза;

близ села Грушвица, с юго-западной стороны — по нитратам в 1,7 раза;

возле села Верховск, с юго-восточной стороны — по нитратам в 1,9 раза;

близ села Городок, с южной стороны — по нитратам в 1,8 раза.

Превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, но и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности в населенных пунктах сельхозрайонов, — добавил Рисованный.

По его словам, Госэкоинспекция направит запрос в «Ривнеазот» для получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв.

Напомним, 20 июля возле города Ровно на территории завода «Ривнеазот» произошла авария, в результате чего в небо поднялись рыжие облака. По данному факту местная полиция открыла уголовное производство.

После аварии на ОАО «Ривнеазот» правительство обязало проверить все химпредприятия.