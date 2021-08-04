Рівень нітратів перевищено удесятеро біля “Рівнеазоту” - Держекоінспекція

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Аварія на «Рівнеазоті» стала причиною дослідження проб ґрунту, яке провела у навколишніх селах Держекоінспекція й зафіксувала перевищення показників нітратів у 10 разів.

Про це у Фейсбук повідомив очільник Держекоінспекції Андрій Мальований.

Держекоінспекція завершила дослідження ґрунтів, відібраних біля ПрАТ «Рівнеазот», де 20 липня сталася аварійна ситуація. Проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії, — розповів чиновник.

За його словами, забір проводився з урахуванням переміщення хмари викиду на 11 пробних майданчиках.

Лабораторні дослідження виявили у більшості відібраних проб ґрунту перевищення показників нітратів та азоту амонійного:

поблизу ПрАТ «Рівнеазот» (500 м на південний захід від заводу) — по нітратах удесятеро;

м. Рівне, вул. Соборна, в’їзд у місто з боку Луцького кільця — по азоту амонійному в 1,3 рази, нітратах в 1,8 рази;

біля села Зелений Гай, зі східного боку — по нітратах у 4,3 рази;

поблизу села Грушвиця, з південно-західного боку — по нітратах в 1,7 рази;

біля села Верхівськ, з південно-східного боку — по нітратах в 1,9 рази;

поблизу села Городок, з південного боку — по нітратах в 1,8 рази.

Перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а й бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності у населених пунктах сільськогосподарських районів, — додав Мальований.

За його словами, Держекоінспекція спрямує запит до «Рівнеазоту» щодо отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунтів.

Нагадаємо, 20 липня поблизу міста Рівне на території заводу «Рівнеазот» сталася аварія, внаслідок чого у небо здійнялися руді хмари. За цим фактом місцева поліція відкрила кримінальне провадження.

Після аварії на ПАТ «Рівнеазот» уряд зобов’язав перевірити усі хімпідприємства.