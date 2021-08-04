Кулеба та Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Зеленського

Дмитро Кулеба, фото: Едуард Крижанівський

https://racurs.ua/ua/n158328-kuleba-ta-iermak-prybuly-do-vashyngtonu-dlya-pidgotovky-vizytu-zelenskogo.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона в межах підготовки до запланованого на кінець серпня візиту президента Володимира Зеленського до США.

Про це Кулеба сьогодні, 4 серпня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, заплановані зустрічі з:

радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном;

держсекретарем Ентоні Блінкеном;

сенаторами та американськими аналітиками.

Перша зустріч відбудеться о 8.00 за місцевим часом (о 15.00 за київським часом).

Станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена, — наголосив Кулеба.

За словами Кулеби, у Зеленського та Байдена є багато тем для обговорення.

Але якими б вони не були, не буде жодних «підвищених тонів» або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем, — запевнив міністр.

Нагадаємо, очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наприкінці липня заявив, що непублічна частина зустрічі Зеленського та Байдена проходитиме «на підвищених тонах».