Богдан хоче захищати Чауса в суді - Здасте всіх в обмін на свободу

https://racurs.ua/ua/n158327-bogdan-hoche-zahyschaty-chausa-v-sudi-zdaste-vsih-v-obmin-na-svobodu.html

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Андрій Богдан, екс-глава Офісу президента України, який веде адвокатську практику, запропонував підозрюваному колишньому судді Миколі Чаусу юридичний захист в суді. Таку пропозицію Богдан озвучив на власній Фейсбук-сторінці.

Богдан запропонував свої послуги в обмін на «здачу усіх».

Миколо Олексійовичу, а пам’ятаєте як все починалося? Давайте так, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих і цих. Осінь прийде обох посадимо!, — написав колишній очільник офісу Банкової.

3 серпня детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, якого підозрюють у хабарництві, на території лікарні «Феофанія». Раніше Чаус перебував під опікою СБУ. Йому вже вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Сьогодні о 14.00 розпочнеться засідання Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 30 липня поліція затримала Чауса у вінницькому селі. Згодом його забрала СБУ, а НАБУ виступило з вимогою віддати екс-суддю детективам. Чаус нібито підтвердив, що був викрадений невідомими особами.