Микола Чаус, фото: НАБУ

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Екс-суддю Миколу Чауса, якого українські правоохоронні органи підозрюють у хабарництві, у столичній лікарні «Феофанія» затримали детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Йому вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, яке 4 серпня має розглядати Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У лікарні «Феофанія» детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що до розгляду ВАКС питання про обрання запобіжного заходу Чаусу екс-суддя перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами адвоката Чауса Ростислава Кравця, його підзахисний до суду перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання СБУ, повідомляє агентство «Укрінформ».

Дійсно Миколу Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них, — зазначив Кравець.

Чауса звинуватили в корупції у 2016 році, проте до затримання він встиг залишити територію України й просив політичного притулку в Молдові.

У квітні цього року Чауса в Кишиневі викрали невідомі. У Молдові вважають, що Чауса викрали співробітники української розвідки.

Наприкінці липня Чауса виявили в Україні в одному з населених пунктів неподалік від кордону з Молдовою. Правоохоронці мали передати його НАБУ, проте екс-суддю «відбили» співробітники СБУ і забрали з собою.

В СБУ заявили, що «не викрадали» екс-суддю, а діяли в межах своїх повноважень, оскільки розслідують викрадення Чауса та незаконне переправлення через держкордон. Зі свого боку, у НАБУ наполягали на передачі їм Чауса, оскільки його звинувачують у корупції.

Джерело: «Укрінформ», НАБУ