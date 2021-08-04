Николай Чаус, фото: НАБУ

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Экс-судью Николая Чауса, которого украинские правоохранительные органы подозревают во взяточничестве, в столичной больнице «Феофания» задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое 4 августа должен рассмотреть Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали екс-суддю Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что до рассмотрения ВАКС вопроса об избрании меры пресечения Чаусу экс-судья будет находиться в изоляторе временного содержания.

По словам адвоката Чауса Ростислава Кравца, его подзащитный до суда находиться в изоляторе временного содержания СБУ, сообщает агентство «Укринформ».

Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не дрался. Подозреваю, была заранее договоренность у них, — отметил Кравец.

Чауса обвинили в коррупции в 2016 году, однако до задержания он успел покинуть территорию Украины и просил политического убежища в Молдове.

В апреле этого года Чауса в Кишиневе похитили неизвестные. В Молдове считают, что Чауса похитили сотрудники украинской разведки.

В конце июля Чауса обнаружили в Украине в одном из населенных пунктов недалеко от границы с Молдовой. Правоохранители должны были передать его НАБУ, однако экс-судью «отбили» сотрудники СБУ и забрали с собой.

В СБУ заявили, что «не похищали» экс-судью, а действовали в границах своих полномочий, поскольку расследуют похищение Чауса и незаконную переправку через госграницу. Со своей стороны, в НАБУ настаивали на передаче им Чауса, поскольку его обвиняют в коррупции.

Источник: «Укринформ», НАБУ