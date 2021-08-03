Связь между вегетарианством и депрессией выявили ученые. Фото: ua.korrespondent.net

https://racurs.ua/n158324-svyaz-mejdu-vegetarianstvom-i-depressiey-vyyavili-uchenye.html

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Научное открытие сделали немецкие ученые — они выяснили, что вегетарианская диета связана с более высоким риском развития депрессии.

Исследователи проанализировали данные 8 тыс. 57 вегетарианцев и 41 тыс. 832 людей, не придерживающихся вегетарианской диеты. Об этом пишет Journal of Affective Disorders.

Ученые обнаружили значительное увеличение показателей депрессии у вегетарианцев по сравнению с невегетарианцами.

Однако ученые отмечают, что пока нельзя сделать конкретные выводы на основе полученных результатов. Пока не ясно, вызывает ли вегетарианская диета депрессию или же наоборот, люди с депрессией с большей вероятностью выбирают вегетарианство.

К примеру, в исследовании, включенном в анализ, ученые пришли к выводу, что чаще всего люди с депрессивными симптомами переходили на вегетарианскую диету после начала расстройства.

Исследователи считают, что депрессия может усиливать чувство эмпатии к животным или же заставлять людей чаще обращать внимание на свое физическое здоровье.

Источник: Journal of Affective Disorders