4 августа – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: ua.korrespondent.net

https://racurs.ua/n158323-4-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.html

Ракурс

4 августа церковный праздник Марии Магдалины. Она считается одной из самых известных святых женщин церкви Христа. Католики вспоминают ее как блудницу, однако православные считают настоящим предвестником мира и любви.

По преданию, Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Иисуса Христа и первой сообщила об этом апостолам. После этого оставшуюся жизнь она занималась проповедованием.

Традиционно в этот день хозяйки начинают заниматься заготовками на зиму с ягод — в народе праздник называют Ягодницей. В этот день жители поселков ходят в лес собирать красную смородину и чернику.

День ангела отмечают Мария, Михаил и Алексей. Также 4 августа считается днем рождения шампанского.

День в истории:

1492 — началась экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию.

1687 — гетманом левобережной Украины стал Иван Мазепа;

1693 — французский монах открыл секрет приготовления шампанского;

1777 — в Лондоне открылся первый в мире цирк.

1914 — во Львове основан Союз освобождения Украины (СОУ).

1926 — в Великобритании установили первые светофоры;

1934 — на «Криворожстали» запущена первая доменная печь;

1962 — арест Нельсона Манделы. Он провел в тюрьме 28 лет.

Приметы погоды: