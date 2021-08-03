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4 августа – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: ua.korrespondent.net
4 августа — какой церковный праздник и чей день ангелаhttps://racurs.ua/n158323-4-avgusta-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.htmlРакурс
4 августа церковный праздник Марии Магдалины. Она считается одной из самых известных святых женщин церкви Христа. Католики вспоминают ее как блудницу, однако православные считают настоящим предвестником мира и любви.
По преданию, Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Иисуса Христа и первой сообщила об этом апостолам. После этого оставшуюся жизнь она занималась проповедованием.
Традиционно в этот день хозяйки начинают заниматься заготовками на зиму с ягод — в народе праздник называют Ягодницей. В этот день жители поселков ходят в лес собирать красную смородину и чернику.
День ангела отмечают Мария, Михаил и Алексей. Также 4 августа считается днем рождения шампанского.
День в истории:
- 1492 — началась экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию.
- 1687 — гетманом левобережной Украины стал Иван Мазепа;
- 1693 — французский монах открыл секрет приготовления шампанского;
- 1777 — в Лондоне открылся первый в мире цирк.
- 1914 — во Львове основан Союз освобождения Украины (СОУ).
- 1926 — в Великобритании установили первые светофоры;
- 1934 — на «Криворожстали» запущена первая доменная печь;
- 1962 — арест Нельсона Манделы. Он провел в тюрьме 28 лет.
Приметы погоды:
- туман на рассвете — к солнечному дню;
- пауков не видно — скоро дождь пойдет;
- раскатистый гром в этот день предвещает град.
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