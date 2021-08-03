Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
4 августа – какой церковный праздник и чей день ангела. Фото: ua.korrespondent.net

4 августа — какой церковный праздник и чей день ангела

3 авг 2021, 21:16
999

4 августа церковный праздник Марии Магдалины. Она считается одной из самых известных святых женщин церкви Христа. Католики вспоминают ее как блудницу, однако православные считают настоящим предвестником мира и любви.

По преданию, Мария Магдалина стала свидетелем воскресения Иисуса Христа и первой сообщила об этом апостолам. После этого оставшуюся жизнь она занималась проповедованием.

Традиционно в этот день хозяйки начинают заниматься заготовками на зиму с ягод — в народе праздник называют Ягодницей. В этот день жители поселков ходят в лес собирать красную смородину и чернику.

День ангела отмечают Мария, Михаил и Алексей. Также 4 августа считается днем рождения шампанского.

День в истории:


  • 1492 — началась экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию.
  • 1687 — гетманом левобережной Украины стал Иван Мазепа;
  • 1693 — французский монах открыл секрет приготовления шампанского;
  • 1777 — в Лондоне открылся первый в мире цирк.
  • 1914 — во Львове основан Союз освобождения Украины (СОУ).
  • 1926 — в Великобритании установили первые светофоры;
  • 1934 — на «Криворожстали» запущена первая доменная печь;
  • 1962 — арест Нельсона Манделы. Он провел в тюрьме 28 лет.

Приметы погоды:

  • туман на рассвете — к солнечному дню;
  • пауков не видно — скоро дождь пойдет;
  • раскатистый гром в этот день предвещает град.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров