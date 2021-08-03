4 серпня – яке церковне свято і чий день ангела. Фото: ua.korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n158323-4-serpnya-yake-cerkovne-svyato-i-chyy-den-angela.html

Ракурс

4 серпня церковне свято Марії Магдалини. Вона вважається однією з найвідоміших святих жінок церкви Христа. Католики згадують її як блудницю, однак православні вважають справжнім провісником миру та любові.

За переказами, Марія Магдалина стала свідком воскресіння Ісуса Христа та першою повідомила про це апостолам. Після цього решту життя вона займалася проповідуванням.

Традиційно цього дня господині починають займатися заготовками на зиму із ягід — у народі свято називають Ягідницею. В цей день жителі сіл ходять у ліс збирати червону смородину та чорницю.

День ангела відзначають Марія, Михайло та Олексій. Також 4 серпня вважається днем народження шампанського.

День в історії:

1492 — розпочалася експедиція Христофора Колумба для пошуку найкоротшого морського шляху до Індії.

1687 — гетьманом лівобережної України обрано Івана Мазепу;

1693 — французький чернець відкрив секрет приготування шампанського;

1777 — у Лондоні відкрили перший у світі цирк.

1914 — у Львові засновано Союз визволення України (СВУ).

1926 — у Великій Британії встановили перші світлофори;

1934 — на «Криворіжсталі» запущена перша доменна піч;

1962 — арешт Нельсона Мандели. Він провів у в’язниці 28 років.

Прикмети погоди: