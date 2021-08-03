Зв'язок між вегетаріанством і депресією виявили вчені. Фото: ua.korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n158324-zv-yazok-mij-vegetarianstvom-i-depresiieu-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили німецькі вчені — вони з’ясували, що вегетаріанська дієта пов’язана з вищим ризиком розвитку депресії.

Дослідники проаналізували дані 8 тис. 57 вегетаріанців і 41 тис. 832 людей, які не дотримуються вегетаріанської дієти. Про це пише Journal of Affective Disorders.

Вчені виявили значне збільшення показників депресії у вегетаріанців в порівнянні з невегетаріанцями.

Однак вчені відзначають, що поки не можна зробити конкретні висновки на основі отриманих результатів. Наразі незрозуміло, чи викликає вегетаріанська дієта депресію або ж навпаки, люди з депресією з більшою ймовірністю вибирають вегетаріанство.

Наприклад, в дослідженні, включеному в аналіз, вчені прийшли до висновку, що найчастіше люди з депресивними симптомами переходили на вегетаріанську дієту після початку розладу.

Дослідники вважають, що депресія може підсилювати відчуття емпатії до тварин або ж змушувати людей частіше звертати увагу на своє фізичне здоров’я.

Джерело: Journal of Affective Disorders