Костянтин Яковлєв вирішив перебратися до України, фото: «Наша Нива»

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Ще троє спортсменів з Білорусі вирішили залишити батьківщину.

Зокрема, в Україну виїхав головний тренер гандбольного клубу «Витязь» Костянтин Яковлєв, повідомляє видання «Наша Нива».

Зазначається, що Яковлєв раніше брав участь у мирних акціях протесту, а також коментував події, які відбулися після президентських виборів серпня 2020 року в цій країні.

У червні Яковлєва засудили до 15 діб тюремного ув’язнення. Його затримали 16 червня, коли він повертався до Мінська з Барановичів разом з іншими спортсменами.

Також Білорусь залишила подружня пара — срібний призер Олімпіади-2008 з десятиборства Андрій Кравченко та його дружина-багатоборка Яна Максимова.

Кравченка затримали на одному з протестних маршів у листопаді 2020 року. Тоді він отримав 10 діб адміністративного арешту.

Максимова на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зазначила, що вони з чоловіком довго роздумували, чи повертатися до Білорусі, і зрештою вирішили залишитися в Німеччині, де зараз перебувають.

На превеликий жаль зараз там (у Білорусі — ред.) можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя, — наголосила Максимова.



Нагадаємо, нещодавно через побоювання за власну безпеку була змушена просити притулку в інших державах член олімпійської команди Білорусі Христина Тимановська, яку примусово намагалися депортувати з Токіо на батьківщину після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників.