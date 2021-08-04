Константин Яковлев решил перебраться в Украину, фото: «Наша Нива»

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Еще трое спортсменов из Беларуси решили покинуть родину.

В частности, в Украину выехал главный тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев, сообщает издание «Наша Нива».

Отмечается, что Яковлев ранее принимал участие в мирных акциях протеста, а также комментировал события, которые произошли после президентских выборов августа 2020 года в этой стране.

В июне Яковлева приговорили к 15 суткам тюремного заключения. Его задержали 16 июня, когда он возвращался в Минск из Барановичей вместе с другими спортсменами.

Также Беларусь покинула супружеская пара — серебряный призер Олимпиады-2008 по десятиборью Андрей Кравченко и его жена-многоборка Яна Максимова.

Кравченко задержали на одном из протестных маршей в ноябре 2020 года. Тогда он получил 10 суток административного ареста.

Максимова на своей странице в социальной сети Instagram отметила, что они с мужем долго раздумывали, возвращаться ли в Беларусь, и в конце концов решили остаться в Германии, где находятся.

К большому сожалению сейчас там (в Беларуси — ред.) можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни, — подчеркнула Максимова.



Напомним, недавно из-за опасений за собственную безопасность была вынуждена просить убежища в других государствах член олимпийской команды Беларуси Кристина Тимановская, которую принудительно пытались депортировать из Токио на родину после того, как она раскритиковала спортивных чиновников.