Богдан хочет защищать Чауса в суде - Сдашь всех в обмен на свободу

https://racurs.ua/n158327-bogdan-hochet-zaschischat-chausa-v-sude-sdash-vseh-v-obmen-na-svobodu.html

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Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Украины, который ведет адвокатскую практику, предложил подозреваемому бывшему судье Николаю Чаусу юридическую защиту. Такое предложение Богдан озвучил на своей Фейсбук-странице.

Богдан предложил свои услуги в обмен на «сдачу всех».

Николай Алексеевич, а помните как все начиналось? Давайте так, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и этих. Осень придет обоих посадим!, — написал бывший глава офиса Банковой.

3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, которого подозревают во взяточничестве, на территории больницы «Феофания». Ранее Чаус находился под опекой СБУ. Ему вручили ходатайство о применении меры пресечения. Сегодня в 14.00 начнется заседание Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 30 июля полиция задержала Чауса в винницком селе. Впоследствии его забрала СБУ, а НАБУ выступила с требованием отдать экс-судью детективам. Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами.