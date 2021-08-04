Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского

Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленскогоhttps://racurs.ua/n158328-kuleba-i-ermak-pribyli-v-vashington-dlya-podgotovki-vizita-zelenskogo.htmlРакурс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон в рамках подготовки к запланированному на конец августа визиту президента Владимира Зеленского в США.
Об этом Кулеба сегодня, 4 августа, сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По его словам, запланированы встречи с:
- советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном;
- госсекретарем Энтони Блинкеном;
- сенаторами и американскими аналитиками.
Первая встреча состоится в 8.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени).
По состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена, — отметил Кулеба.
По словам Кулебы, у Зеленского и Байдена есть много тем для обсуждения.
Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем, — заверил министр.
Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в конце июля заявил, что непубличный часть встречи Зеленского и Байдена будет проходить «на повышенных тонах».