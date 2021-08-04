Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Зеленского

Дмитрий Кулеба, фото: Эдуард Крыжанивскый

https://racurs.ua/n158328-kuleba-i-ermak-pribyli-v-vashington-dlya-podgotovki-vizita-zelenskogo.html

Ракурс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон в рамках подготовки к запланированному на конец августа визиту президента Владимира Зеленского в США.

Об этом Кулеба сегодня, 4 августа, сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, запланированы встречи с:

советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном;

госсекретарем Энтони Блинкеном;

сенаторами и американскими аналитиками.

Первая встреча состоится в 8.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени).

По состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена, — отметил Кулеба.

По словам Кулебы, у Зеленского и Байдена есть много тем для обсуждения.

Но какими бы они ни были, не будет никаких «повышенных тонов» или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем, — заверил министр.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в конце июля заявил, что непубличный часть встречи Зеленского и Байдена будет проходить «на повышенных тонах».