Масштабные лесные пожары вспыхнули в Хорватии. Фото: Jutarnji List

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Масштабные пожары бушуют в Европе — загорелись леса в Хорватии.

По состоянию на 3 августа огонь уже охватил площадь в 550 га и приблизился к государственной автодороге и домам. Местные власти пока не эвакуируют жителей, потому что не считают ситуацию угрожающей для жизни людей. Об этом сообщает Jutarnji List.

Огонь вспыхнул в горах неподалеку от города Трогир в области Далмация. Полиция уже закрыла движение по государственной трассе вблизи Трогира по просьбе пожарных. Сейчас с пожаром борются 124 пожарных, 25 военных, 34 специальных машины и два самолета.

Напомним, 28 июля вблизи города Манавгат в провинции Анталия вспыхнул мощный лесной пожар. Огонь быстро распространился на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла. Авиация ГСЧС Украины присоединилась к борьбе с масштабными лесными пожарами в Турции.

Источник: Jutarnji List