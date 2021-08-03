Масштабні лісові пожежі спалахнули в Хорватії. Фото: Jutarnji List

https://racurs.ua/ua/n158283-masshtabni-lisovi-pojeji-spalahnuly-v-horvatiyi-video.html

Ракурс

Масштабні пожежі вирують в Європі — загорілися ліси в Хорватії.

Станом на 3 серпня вогонь вже охопив площу в 550 га і наблизився до державної автодороги та будинків. Місцева влада поки не евакуює мешканців, бо не вважає ситуацію загрозливою для життя людей. Про це повідомляє Jutarnji List.

Вогонь спалахнув у горах неподалік від міста Трогір в області Далмація. Поліція вже закрила рух державною трасою поблизу Трогіра на прохання пожежників. Наразі з пожежею борються 124 пожежників, 25 військовиків, 34 спеціальних машини та два літаки.

Нагадаємо, 28 липня поблизу міста Манавгат у провінції Анталія спалахнула потужна лісова пожежа. Вогонь швидко поширився на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла. Авіація ДСНС України долучилася до боротьби з масштабними лісовими пожежами в Туреччині.

Джерело: Jutarnji List