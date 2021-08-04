Греція потерпає від масштабних лісових пожеж. Фото: flickr.com

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Лісові пожежі продовжують поширюватися Грецією — десятки будинків спалені, семеро осіб госпіталізовані з проблемами дихання.

У вівторок, 3 серпня, вогонь безконтрольно вирував на північ від Афін. Понад 500 пожежників за допомогою дев’яти вертольотів, семи літаків і 305 поліцейських в густій рослинності гасили пожежу на нижніх схилах гори Парніта. Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання Ekathimerini, рятувальники продовжують боротися з 81 лісовою пожежею під час найсильнішої хвилі спеки в Греції за більш ніж 30 років. У місті Лангадас на півночі Греції вчора зафіксували найвищу температуру в країні — 47,1° тепла. Стовпчики термометрів в Макракомі у районі Фтіотіда показали 46,2° тепла за Цельсієм, а в Арфари в Мессінії на південному заході Пелопоннесу повітря програлося до 46,1° вище нуля.

Через пожежі триває евакуація — влада вивезла цінні речі з колишнього Королівського маєтку в Татой, а служба цивільного захисту наказала жителям Олімпійського села покинути свої будинки. Людей розселять в готелях за рахунок держави. До лікарень через проблеми з диханням були госпіталізовані семеро осіб.

Нагадаємо, 3 серпня масштабні лісові пожежі спалахнули в Хорватії. Попри це місцева влада поки не евакуює мешканців, бо не вважає ситуацію загрозливою для життя людей.

Джерела: Reuters, Ekathimerini