Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку из-за секс-скандала

Эндрю Куомо, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n158331-bayden-prizval-gubernatora-nu-yorka-uyti-v-otstavku-iz-za-seks-skandala.html

Ракурс

Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне секс-скандала.

Недавно генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс заявила, что расследование подтвердило обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против губернатора 11 женщинами, сообщает издание «Голос Америки».

Я думаю, он должен уйти в отставку, — заявил Байден журналистам в Белом доме.

Куомо обвиняют в том, что он активно добивался нескольких женщин, которые пожаловались, что губернатор без их согласия трогал их, пытался целовать и делал неуместные замечания.

Сам Куомо недавно записал обращение, в котором в очередной раз отказался признать себя виновным.

Байден ранее заявлял, что в случае, если расследование подтвердит обвинения в Куомо, он будет требовать отставки губернатора. Президент США подтвердил, что его мнение по этому вопросу не изменилось.

Я сказал, что, если обвинения будут подтверждены в ходе расследования прокуратуры — еще в марте — он должен уйти в отставку. Сегодня я об этом говорю… Я не читал отчет. Не знаю подробностей. Все, о чем я знаю — конечный результат, — подчеркнул Байден.

Источник: «Голос Америки»