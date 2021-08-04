Взорвать Кабмин угрожает мужчина с гранатой в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n158333-vzorvat-kabmin-ugrojaet-mujchina-s-granatoy-v-kieve-video.htmlРакурс
В Киеве неизвестный мужчина пришел с гранатой в здание Кабинета министров и угрожает его взорвать.
По его словам, граната боевая. Об этом сообщает глава правления общественной организации «Стоп коррупции» Игорь Бондарчук, опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Человек с гранатой зашел в Кабмин — выдернул чеку и кричит о захвате здания, — отметил Бондарчук.
Депутат Ирпенского совета Антон Головенко в комментарии к этому сообщению на странице Бондарука заявил, что знает этого мужчину.
Он ветеран и инвалид войны, — отметил Головнеко. — Я не знаю, что там за ситуация. Может нервный срыв. Он нормальный адекватный парень.
На видео можно увидеть, что мужчина с гранатой утверждает, что он сапер в прошлом.
Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 лет, — заявляет он.