Навчання ВМС США. Фото: flickr.com

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Наймастабніші військові навчання з часів «холодної війни» проводять Військово-морські сили США.

Маневри під назвою Large Scale Exercise 2021 триватимуть з 3 серпня по 16 серпня й відбуватимуться у 17 часових поясах. У навчаннях беруть участь 36 кораблів, в тому числі авіаносець USS Mount Whitney й підводні човни. Також задіяні команди корпусу морської піхоти й експедиційні сили морської піхоти. Про це повідомляється на сайті ВМС США.

LSE 2021 — це перші великомасштабні морські та десантні навчання, проведені після навчань НАТО Ocean Venture, початих в 1981 році під час холодної війни, — зазначили у флоті.

Командування зазначило, що ці навчання одночасно продемонструють рішучість НАТО і змоделюють нові морські можливості США.

Нагадаємо, на початку липня увесь корабельний склад Чорноморського флоту РФ був терміново виведений в акваторію Чорного моря. Паніка Москви пояснюється міжнародними навчаннями Sea Breeze-2021, які були наймасштабнішими в цьому році.