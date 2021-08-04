Учения ВМС США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Самые искусные военные учения со времен «холодной войны» проводят Военно-морские силы США.

Маневры под названием Large Scale Exercise 2021 продлятся с 3 августа по 16 августа и будут проходить в 17 часовых поясах. В учениях принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney и подводные лодки. Также задействованы команды корпуса морской пехоты и экспедиционные силы морской пехоты. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

LSE 2021 — это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время «холодной войны», — отметили во флоте.

Командование отметило, что эти учения одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности США.

Напомним, в начале июля весь корабельный состав Черноморского флота РФ был срочно выведен в акваторию Черного моря. Паника Москвы объясняется международными учениями Sea Breeze-2021, которые были самыми масштабными в этом году.