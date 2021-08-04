500 тыс. доз вакцины AstraZeneca предоставила Дания Украине

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Свыше полумиллиона доз вакцины AstraZeneca предоставила Дания Украине в рамках глобального механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX. В Киев уже прибыли 509 тыс. 400 доз препарата иммунопрофилактики.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Эта поставка является непосредственной помощью Украине от правительства Дании в рамках реализации цели передать разным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года, — заявили в организации.

Предоставленные правительством Дании дозы вакцины планируют использовать для вакцинации тех, кто уже получил первую дозу этого препарата, а также для проведения иммунизации украинского населения в пунктах вакцинации.

Мы благодарны правительству Дании за непосредственную помощь в поставке вакцины и за сотрудничество. Я призываю украинцев, которые еще не привились, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, недавно компания AstraZeneca подтвердила наличие небольшого риска образования тромбов после вакцинации от COVID-19. В шведско-британской фармацевтической компании заявили о повышенной вероятности тромбообразования после первой дозы препарата от коронавируса по сравнению с непривитыми людьми.