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Ракурс
500 тис. доз вакцини AstraZeneca надала Данія Україні

500 тис. доз вакцини AstraZeneca надала Данія Україні

4 сер 2021, 11:00
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Понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca надала Данія Україні в рамках глобального механізму Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX. До Києва вже прибули 509 тис. 400 доз препарату імунопрофілактики.

Про це повідомляє прес-служба ЮНІСЕФ.

Ця поставка є безпосередньою допомогою Україні від уряду Данії в межах реалізації мети передати різним країнам 3 млн доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року, — заявили в організації.

Надані урядом Данії дози вакцини планують використати для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу цього препарату, а також для проведення імунізації українського населення в пунктах вакцинації.


Ми вдячні уряду Данії за безпосередню допомогу у поставці вакцини та співпрацю. Я закликаю українців, які ще не щепилися, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров’я, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно компанія AstraZeneca підтвердила наявність невеликого ризику утворення тромбів після вакцинації від COVID-19. У шведсько-британській фармацевтичній компанії заявили про підвищену ймовірність тромбоутворення після першої дози препарату від коронавірусу у порівнянні з нещепленими людьми.

Джерело: Ракурс


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