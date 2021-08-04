Полиция оцепила Кабмин и ведет переговоры с ветераном АТО

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Полиция окружила Кабмин и ведет переговоры с неизвестным мужчиной, который держит в руках гранату и угрожает взорвать правительственное здание.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сейчас с мужчиной ведутся переговоры. В Киеве введена специальная полицейская операция.

В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены предусмотренные законом полицейские меры, — отметили правоохранители.

Напомним, утром 4 августа в Киеве неизвестный мужчина пришел с гранатой в здание Кабинета министров и угрожает ее взорвать. По его словам, у него боевая граната. Также, по данным СМИ, мужчина является ветераном и инвалидом войны, у которого, вероятно, произошел нервный срыв.