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Ракурс
Полиция оцепила Кабмин и ведет переговоры с ветераном АТО

Полиция оцепила Кабмин и ведет переговоры с ветераном АТО (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 авг 2021, 11:23
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Полиция окружила Кабмин и ведет переговоры с неизвестным мужчиной, который держит в руках гранату и угрожает взорвать правительственное здание.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Сейчас с мужчиной ведутся переговоры. В Киеве введена специальная полицейская операция.

В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены предусмотренные законом полицейские меры, — отметили правоохранители.

Напомним, утром 4 августа в Киеве неизвестный мужчина пришел с гранатой в здание Кабинета министров и угрожает ее взорвать. По его словам, у него боевая граната. Также, по данным СМИ, мужчина является ветераном и инвалидом войны, у которого, вероятно, произошел нервный срыв.


Источник: Ракурс


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