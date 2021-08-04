Злива розмила дорогу під Дніпром. Фото: соцмережі

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Негода вирувала у районі села Чаплі. Дощ розмив місцеве кладовище. Місцеві жителі побоюються пити воду з колодязів й почали скаржитися на неприємні запахи. А дехто навіть бачив кістки. Про це повідомляє місцевий «9 канал».

Сильні потоки води позаливали двори й дорогу. На проїжджій частині утворилися ями глибиною у людський зріст. За словами місцевого мешканця Павла Колеснікова, прірва на дорозі з’явилася відразу після того, як пішли потоки води.

Люди стверджують, що раніше тут працювала система водовідведення, але зараз вона забита і її ніхто не чистить.

Нагадаємо, 29 липня негода вирувала у Чернівцях — впродовж півгодини містом прокотилася злива, шквальний вітер та буревій. На одній із вулиць дерево впало на електромережі. Також раптова негода спричинила підтоплення підвальних приміщень будинків.