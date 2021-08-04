Ливень размыл дорогу под Днепром. Фото: соцсети

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Ракурс

Непогода бушевала в районе села цапли. Дождь размыл местное кладбище. Местные жители опасаются пить воду из колодцев и начали жаловаться на неприятные запахи. А кое-кто даже видел кости. Об этом сообщает местный «9 канал».

Сильные потоки воды позаливали дворы и дорогу. На проезжей части образовались ямы глубиной в человеческий рост. По словам местного жителя Павла Колесникова, пропасть на дороге появилась сразу после того, как пошли потоки воды.

Люди утверждают, что раньше здесь работала система водоотведения, но сейчас она забита и ее никто не чистит.

Напомним, 29 июля непогода бушевала в Черновцах — в течение получаса по городу прокатился ливень, шквальный ветер и Ураган. На одной из улиц дерево упало на электросети. Также внезапная непогода вызвала подтопление подвальных помещений домов.