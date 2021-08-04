Полиция задержала ветерана, угрожавшего взорвать Кабмин - кто он

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Ракурс

Владимира Прохнича, который утром 4 августа угрожал взорвать здание Кабинета министров Украины, задержали. Обошлось без взрыва. Он извинился за свои действия. По словам депутата Ирпенского городского совета Антона Головенко, этот мужчина является ветераном АТО. Он служил сапером в батальоне «Айдар» и был контужен.

Полиция на брифинге после задержания мужчины подтвердила эту информацию. По словам главы Нацполиции Украины, задержанный был дважды ранен во ходе войны с РФ на Донбассе.

У него сложилась такая жизненная ситуация… У него в руках была боевая граната РГМ. Против него будут возбуждены четыре статьи, — отметил глава Нацполиции.

По его словам, правоохранители сконтактировались с друзьями Прохнича, один из них подъехал и провел переговоры.

Это сильный духом человек с обостренным чувством справедливости… Возможно, где-то у него… такой уровень жизни… Если у человека нет за спиной какого-то блага, жилья… Он работает на СТО. Он не просит деньги или еще что-то, — отметил знакомый мужчины.

Напомним, около 10.00 к зданию правительства в Киеве зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать. Позже стало известно, что Кабинет министров захватил бывший боец «Айдара» Владимир Прохнич. Он был вооружен боевой гранатой.

Прохничу 43 года, он родом из Луганска. Известно, что Владимир был награжден орденом «За мужество» III степени. В 2016 году ветерану оказывали медицинскую помощь, как военнослужащему. Диагноз — минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга.